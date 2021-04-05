Чего ждать от смены владельца фокинского «Портландцемента»

Градообразующее предприятие города Фокино, «Мальцовский портландцемент», сменит владельца вместе с группой «Евроцемент».

По информации РБК, «Сбер» нашел покупателя для крупнейшего производителя цемента в России, в состав которого входит одно из старейших брянских предприятий – АО «Мальцовский портландцемент». По итогам аукциона «Евроцемент» достался компании «Смиком», связанной с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым.

«Мальцовский портландцемент» ведет свою историю с 1900 года. В 1911 году предприятие, поставлявшее цемент для крупнейших строительств России, приобрело Акционерное общество Мальцовских заводов, основанное династией знаменитых промышленников Мальцовых.

После Октябрьской революции Мальцовский завод национализировали. В советские времена завод поставлял цемент от западных границ СССР до Дальнего Востока. Продукцию предприятия использовали для строительства ДнепроГЭС, Волго-Донского канала, нефтепровода «Дружба», космодрома Байконур, станций Московского метрополитена, Кремлевского Дворца съездов и других важных для страны объектов.

В 2002 году предприятие вошло в холдинг «Евроцемент груп».

Бывший брянский сенатор, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников позитивно отзывается об изменениях в «Евроцементе»: «Появление нового собственника, безусловно, принесет какие-то изменения, и изменения, скорее всего, положительные. Политика «Евроцемента», который много набил шишек и на экологии, и на взаимоотношениях с трудовыми коллективами, привела к пониманию всех проблем, связанных с особенностями цементного производства. Хотел бы отметить еще один ключевой фактор: в Брянской области создана система контроля бизнеса со стороны власти, которая заставляет бизнес работать в пользу людей. И это гарантия того, что смена собственника не повлечет негативных последствий».

А вот первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев видит в ситуации серьезные риски.

Он обращает внимание на то, что это не первый случай такого характера: «Были залоговые аукционы, была оголтелая приватизация 90-х. Сейчас начались сходные процессы. Недавно я получил информацию о том, что банк внезапно продал шведской компании завод, производивший ламинат, хотя предприятие было рентабельным и конкурентоспособным. Шведы обанкротили завод. Сейчас успешное предприятие, где работало 800 человек, на грани закрытия.

Участились прецеденты, когда китайские фирмы покупают российские предприятия лишь для того, чтобы закрыть своего конкурента и начать поставлять аналогичную продукцию из Китая.

Опасаюсь, что с цементом будет похожая ситуация. Также проданы долговые обязательства компании. И теперь вся строительная отрасль нашей страны становится заложником решений нового владельца. Уже сейчас мы более половины потребляемого цемента покупаем за границей. Если заводы, включая ваш, расположенный в Фокино, закрыть, то Россия полностью станет зависима от западных поставок.

Если завтра последуют очередные санкции, мы останемся и без ламината, и без цемента, и без других видов продукции, которую делали сами. Это недопустимо. И я обратился в Правительство РФ и в Центральный банк по поводу этих вопросов. Кроме того, Государственная Дума уже сейчас работает над законами, которые пересекут порочную практику продажи долговых обязательств предприятий банками».