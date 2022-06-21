Дефицит работников обнаружили в Брянской области

«У нас работодатели ищут работников», – заявил зампредседателя облдумы Сергей Антошин.
Брянские власти заявили о дефиците работников в регионе.
Ситуацию на рынке труда, которую чиновники оценивают как стабильную, обсудили на оперативном совещании в областном правительстве.
По состоянию на 10 июня в Брянской области зарегистрированы 4399 безработных, что соответствует уровню начала года. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,7%.
Работодатели сообщили о потребности в 11 057 работников, в том числе 1479 – для временного трудоустройства подростков и 175 – для трудоустройства граждан за счет средств Фонда социального страхования.
Заместитель председателя Брянской областной Думы Сергей Антошин отметил, что в регионе достаточное количество рабочих мест, но есть дефицит работников. По словам начальника управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области Натальи Новиковой, такая тенденция действительно существует.
«Да, если говорить о гражданах, состоящих на учете, то у нас количество вакансий практически в три раза превышает количеств безработных», – пояснила она.
«То есть у нас работодатели ищут работников. И у нас получается очень хороший результат, несмотря на кризис: в регионе есть достаточное количество рабочих вакансий», – констатировал Антошин.
Новикова подтвердила, что в последние годы в регионе действительно наблюдается значительно превышение количества рабочих мест над количеством потенциальных работников, которые состоят на учете в службе занятости. Практически во всех сферах есть наиболее востребованные профессии, например в регионе не хватает швей. Эта потребность присутствует на протяжении последних двух лет и говорит о развитии в области швейных производств, заключила она.
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