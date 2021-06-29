Электричество подорожает для брянцев более чем на 5%

Эта цифра превышает запланированный размер индексации.

С июля в Брянской области подорожают коммунальные услуги. Среднестатистической брянской семье из трех человек придется платить за коммуналку в месяц на 2,81% больше.

Наибольший рост тарифов произойдет в электросетевом комплексе. С 1 июля электричество подорожает до 4,17 руб./кВт*час с ростом на 5,04%, сообщает региональное правительство. Для сравнения: в целом по России размер индексации тарифов на электроэнергию предусмотрен на уровне 5%.

В правительстве Брянской области пояснили: «На электрическую энергию тариф для населения устанавливается ниже экономически обоснованного уровня. Разница между тарифами формирует величину перекрестного субсидирования, которая учитывается в ценах на услуги по передаче электрической энергии для потребителей, не относящихся к населению или приравненным к нему категориям, и оплачивается прочими потребителями».

«Уровень перекрестного субсидирования на 2021 год с учетом принятых тарифных решений планируется на уровне 2 миллиарда 155 миллионов рублей при максимально допустимом уровне 2 миллиарда 342 миллиона рублей. При этом снижение величины перекрестного субсидирования возможно осуществить только за счет роста тарифа для населения и приравненных к нему категориям потребителей. Именно этим обусловлено установление тарифов на электрическую энергию для населения на указанном уровне», – сообщил начальник управления государственного регулирования тарифов Брянской области Сергей Косарев.

По словам губернатора Александра Богомаза, «рост тарифа может быть ниже». Он поручил проанализировать рост тарифа на электроэнергию и по возможности изменить его в меньшую сторону.