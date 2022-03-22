Недостоверная статистика мешает покупать социальное жильё для брянцев

Цена квадратного метра в регионе ниже, чем в ЦФО — 44 тысячи рублей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл совещание, на котором обсуждалось формирование цены на жильё.

Глава региона подчеркнул, что строительство социального жилья — одна из приоритетных задач. Однако уже четвёртый год возникает проблема: по отчётам статистики цена квадратного метра в регионе самая низкая в ЦФО — 44 тысячи рублей. За эту цену нереально приобрести жильё на рынке.

Врио руководителя Брянскстата Владимир Клорштейн пояснил, что стоимость квадратного метра складывается из цены метра первичного жилья (52 тысячи рублей) и вторичного (39 тысяч рублей). На основе этих данных Минстрой России определяет стоимость квадратного метра для регионов. Для Брянской области цифра на второе полугодие 2021 года составляла 34 190 рублей.

Владимир Клорштейн отметил, что застройщики и риелторы подают в статистический отчёт те суммы, которые считают нужными. Достоверность этих данных никто не проверяет, и ответственности никто не несёт. Некоторые компании вовсе отказываются предоставлять сведения о стоимости квадратных метров, а принудить их к этому невозможно.

При этом власти не могут купить квартиры для детей-сирот, медиков, тренеров: если купить жильё по цене выше, чем указывает статистика по региону, то правоохранительные органы будут выяснять, почему квартиры покупаются дороже указанной стоимости.

«Бьют чиновников за то, что мы не можем третий год купить жильё, а у нас статистика, оказывается, пишет любую цифру! Выборочно берут данные! Если мы так по сельскому хозяйству будем брать, то у К (Ф)Х «Платон» и ИП «Довгалев» урожайность зерновых будет 90 ц/га, а где-то — 8 ц/га. Так какая цифра верная? Ваше «выборочно» приводит к тому, что мы не можем купить жильё на первичном рынке и вы «толкаете» нас на «вторичку»! » — обратился губернатор к Владимиру Клорштейну.

Александр Богомаз поручил своим заместителям разобраться в ситуации, подключив к работе правоохранительные органы, антимонопольную и налоговую службы.