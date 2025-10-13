Международные соревнования по конному спорту прошли в Брянске

Соревнования по конному спорту в Брянске собрали спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На территории загородного клуба «Журавка» в Брянске прошли чемпионат и первенство Брянской области по конному спорту в дисциплине «троеборье». В соревнованиях приняли участие спортсмены не только из региона, но и из Москвы, Смоленска, Московской и Орловской областей, республики Беларусь.

Чемпионкой в конном троеборье стала воспитанница брянского спортивного клуба «Журавка» Ксения Савченко на Параде Победы. «Серебро» досталось представительнице брянского аграрного университета Дарье Просянниковой на Афине.

Тройку лидеров замкнула Светлана Виноградова из Смоленска.

Награды победителям вручил директор департамента физической культуры и спорта региона Максим Рудин. Соревнования прошли при поддержке Федерации конного спорта России, департамента физической культуры и спорта Брянской области, Центра спортивной подготовки.