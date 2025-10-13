Председатель СК России контролирует расследование дела о нападении собак на детей в Брянске

Председатель СК России контролирует расследование уголовного дела о нападении бездомных собак на детей в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В соцсетях появилась информация об инциденте с бездомными животными в Володарском районе Брянска. Стая безнадзорных собак напала на двух детей. Родителям удалось вовремя отогнать животных, предотвратив серьезные последствия.

Следователь СУ СК России по Брянской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль. Он поручил руководителю брянского ведомства доложить об установленных обстоятельствах дела.