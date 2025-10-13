Город32

Председатель СК России контролирует расследование дела о нападении собак на детей в Брянске

2025, 13 октября 17:32 Происшествия
Председатель СК России контролирует расследование дела о нападении собак на детей в Брянске
Источник фото

Председатель СК России контролирует расследование уголовного дела о нападении бездомных собак на детей в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.  

 

В соцсетях появилась информация об инциденте с бездомными животными в Володарском районе Брянска. Стая  безнадзорных собак напала на двух детей. Родителям удалось вовремя отогнать животных, предотвратив серьезные последствия.

Следователь СУ СК России по Брянской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ход расследования на контроль. Он поручил руководителю брянского ведомства доложить об установленных обстоятельствах дела.

Читайте также
Два «золота» завоевал брянский тяжелоатлет на первенстве России
13 октября 18:36
Два «золота» завоевал брянский тяжелоатлет на первенстве России
Брянские боксёры завоевали четыре медали Кубка Орловской области
13 октября 16:37
Брянские боксёры завоевали четыре медали Кубка Орловской области
Дело об ограничении конкуренции рассмотрел суд в Брянске
13 октября 15:34
Дело об ограничении конкуренции рассмотрел суд в Брянске
Международные соревнования по конному спорту прошли в Брянске
13 октября 14:32
Международные соревнования по конному спорту прошли в Брянске

Новости регионов

08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин.  По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из

Актуальные темы

Происшествия
Автомобиль нетрезвого водителя из Жуковки конфисковал суд
Происшествия
Две жительницы Брянска отправились в колонию за нападение на пенсионера
Происшествия
Брянские полицейские задержали подозреваемого в повреждении чужой машины мужчину
Общество
Война дорог в Брянске: жители частного сектора против застройщика
Общество
Отопительная рулетка: почему в Брянске одни мерзнут, а другие задыхаются от жары?

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Успеть за 60 секунд: Wink.ru запустил короткие вертикальные сериалы для просмотра в дороге
Успеть за 60 секунд: Wink.ru запустил короткие вертикальные сериалы для просмотра в дороге

В онлайн-кинотеатре Wink.ru появился новый раздел «Сторис» с контентом, который делает только первые шаги на российском рынке. Это вертикальные сериалы, созданные для быстрого просмотра — специально для тех, кто не выпускает смартфон из рук. Зритель успеет посмотреть пару эпизодов сериала за перегон в метро, пока ждет зеленого сигнала светофора или в очереди.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

В Брянской области стартовали «Энергокружки» ГК «Россети»
В Брянской области стартовали «Энергокружки» ГК «Россети»

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» дали старт Образовательному проекту «Энергокружки» ГК «Россети» на территории Брянской области в 2025-2026 учебном году. Торжественное открытие «Энергокружков» состоялось на прошлой неделе в средней общеобразовательной школе № 72 города Брянска.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика