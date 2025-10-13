Два «золота» завоевал брянский тяжелоатлет на первенстве России
Два «золота» завоевал брянский тяжелоатлет на первенстве России в Иркутске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
Первенство России по тяжёлой атлетике среди юниоров завершилось в Иркутске. Турнир посвятили 140-летию отечественной тяжёлой атлетики и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В финальный день соревнований в весовой категории до 109 кг выступил воспитанник брянской спортивной школы «Сталь» Артём Трошин. Он завоевал золотую медаль в двоеборье с результатом в 336 килограмм, а также в толчке. Второе место брянце занял в рывке.
Напомним, на первенстве победу одержали также брянцы Роман Наперов и Варвара Андрюшина.
