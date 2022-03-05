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Брянский губернатор объяснил причины роста цен на продукты

2022, 05 марта 15:18 Лента новостей
Брянский губернатор объяснил причины роста цен на продукты
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в совещании под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Там обсуждали стабилизацию цен на продовольственные товары.

Губернатор отметил, что «виновником» роста цен на продукты считают сельхозпроизводителей и привёл в пример затраты на производство хлеба.

«Нашим сельхозпроизводителям нужно закупить всё, причём за год вперёд: то есть в прошлом году мы вспахали, внесли удобрения, купили семена, посеяли, взяли кредиты и заморозили деньги на полтора — два года. Потом нужно вырастить, убрать, смолотить, высушить, положить в хранилище, продать нашим мукомолам. Мукомолам нужно смолоть и получить муку. Муку эту они дальше продают хлебопёкам. Хлебопекам также нужны все составляющие ингредиенты, и везде одни из составляющих — это газ, это электрическая энергия.

А что видим на выходе? Если взять у нас в Брянске торговые сети «Магнит» и «Пятёрочка», например. Поставляют хлебопёки в торговую сеть «Магнит» хлеб по 21 рублю, а продажа — 30, наценка — 43%. Батон поставляется по 20 рублей, а продажа — 30, наценка — 48,5%. «Пятёрочка»: хлеб поставляют по 17, там 25 рублей, 48,6% наценка. Батон — 14 рублей, цена — 22,9, наценка — 60,7%. Это с учётом того, что поставляют прямо в сеть, безо всех транспортных расходов», — рассказал глава региона.

Ещё одним показательным примером Александр Богомаз назвал производство картофеля. Брянская область выращивает 15% этого овоща в России.

«Отпускная цена сегодня — от 26 до 29 рублей. Но я бы хотел увидеть в Москве картофель по цене 30,5 рубля. Вы его не увидите. Даже у нас в Брянске минимальная цена — 39 рублей, а максимальная — под 80. Что мы имеем? Цену, как я сказал, по хлебу, мы не можем на три рубля поднять, а сети поднимают на 50%. Затраты производителя — 99%, а того, кто на 1%, получает 50% от стоимости.

В чём проблема сегодня? Мы в прошлом году получили средний урожай картофеля 33 тонны с гектара (Вы у нас были и видели, какой картофель и морковь), но есть требования, которые предъявляют сети. Круглый картофель — от 55 до 70 см, остальное всё — брак, плоский картофель — от 55 до 65 см, остальное — брак. При урожайности в 33 тонны в продажу идёт только 10–12 тонн. И даже при этой цене, по которой сегодня продают, 26 рублей минус три рубля за доставку до Москвы, 23 рубля, они еле-еле покрывают свои расходы», —  добавил губернатор.

Он также рассказал, что сеть вводит разорительные для производителей штрафы.

«За несоблюдение сроков поставки — штраф 12% от стоимости, по некачественному товару — 60% от поставленной партии. Если в Москве или в Краснодаре машину забраковали, 60% от поставленной партии потеряно. За нарушение установленного срока выставления и передачи покупателю счёта-фактуры — 18%. За факты нарушения обязанности по предоставлению товаропроизводителем документов — 15%.

Восемь часов вечера. Если сеть даёт заявку, нашим производителям нужно до 12 ночи отсортировать, загрузить, отправить в Москву. В Москву машина должна прийти в девять часов утра. Если она где-то постояла в пробке или сломалась, не поступила, пожалуйста, штрафы. И у нас есть примеры, Дмитрий Николаевич, когда два года назад у нас некоторые отказались так работать, потому что при поставке товара в 10–15 тысяч тонн им хватило, чтобы просто рассчитаться по штрафам», — сообщил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что для того, чтобы снизить цены, нужно убрать штрафы и проводить приёмку на складах продавца, а не в Москве.

Дмитрий Патрушев дал поручение директору департаменту регулирования рынков АПК Минсельхоза Максиму Титову и директору департамента развития внутренней торговли Минпромторг Никите Кузнецову проработать вопрос взаимодействия между брянскими производителями и торговыми сетями. Брянская область станет пилотным регионом в решении сложившейся с ценами в стране ситуации.

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