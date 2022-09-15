Брянские эксперты поддержали введение «золотого стандарта» в школах

Участники «Экспертного клуба» Брянской области поддержали введение единых федеральных общеобразовательных школьных программах

Госдума приняла законопроект о введении «золотого стандарта» в школах. В России будут действовать единые федеральные основные общеобразовательные программы. Кроме того, заказ на подготовку учебников и утверждать авторов будет Минпросвещения. Введение «золотого стандарта» в школах поддержали и брянские эксперты.

Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, «золотой стандарт» станет основой «сшивания» школы, университета и народного хозяйства страны в единое целое».

«Некоторые старые преподаватели грешат повторением мантры о том, что «уровень подготовки абитуриентов падает». Но это не совсем так. Скорее, речь идет как раз о феномене отсутствия единого стандарта, и выпускники школ приходят к порогу университета с разношерстной, а порой и хаотичным набором знаний. Фактически, без единой для всех школ программы, значительная часть драгоценного и невосполнимого учебного времени тратится впустую. А дети вынуждены заниматься у репетиторов, чтобы получить необходимые знания», – оценил имеющиеся программы педагог.

Депутат Александр Пронин считает, что единый стандарт может решить проблемы, связанные со сменой школ.

«При переходе на другую программу в новой школе отличник может стать неуспевающим. И дело вовсе не в его прилежании и интеллектуальных способностях, просто оказывается, что до сих пор его учили «не тому». Плюс, при смене места жительства и школы, родителям приходится заново закупать все учебники, что серьезно бьет по карману», – отметил эксперт.

Руководитель Центра геоинформационных технологий брянской области Сергей Сергеев рассказал, что различные программы в школах бывает противоречат друг другу.

«Сейчас школьные программы порой напоминают калейдоскоп – ярко, но бестолково и бессвязно. Иногда даже в одной школе на разных предметах дают знания и оценки, противоречащие друг другу. Надеюсь, в едином стандарте все предметы, весь комплекс знаний о мире, который должны усвоить школьники, станет целостной и непротиворечивой системой», – подчеркнул Сергеев..

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников также уверен в необходимости введения «золотого стандарта».

«Удивительно, но вступая в Болонский процесс Россия хотела унифицировать систему подготовки с Европой, а внутри страны шли процессы диаметрально противоположные – школьная подготовка уходила от единых стандартов. Результатом вариативности школьных программ стал разрыв преемственности в образовании: «Пришел в универ – забудь, чему учили в школе». Но если преемственности нет, если следует «забывать» изученное, то, получается, школьные годы потрачены впустую?» – отметил эксперт.