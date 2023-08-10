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Концепцию украшения города разработали в Брянске

2023, 10 августа 10:40 Лента новостей
Концепцию украшения города разработали в Брянске
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В областном центре разработали концепцию украшения ко Дню города и 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в Брянской администрации. 

День города и 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметят в Брянске 17 сентября. К этому событию управление по строительству и развитию территории разработало концепцию украшения областного центра. В ее основе лежит тема «Брянск: вчера, сегодня, завтра». 

Одним из центральных элементов станет числа «80». Его составят из изображений основных достопримечательностей: памятник 1000-летию города Брянска, барельеф «Брянск — город партизанской славы», мемориальный комплекс «Хацунь», Курган Бессмертия, театр драмы им. А.К. Толстого, Брянский Кафедральный собор.

Также улицы украсят архивными фотографиями солдат-победителей, освобождавших Брянск. Цветовая палитра включает алый, красный и бордовый, как символы Победы, Вечного огня и крови.

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