Опиумные растения в промышленных масштабах будут выращивать в Брянской области

Регион участвует в инвестиционном проекте.

Реализацию инвестиционного проекта, направленного на обеспечение лекарственной безопасности России, обсудили в областном правительстве. Он заключается в производстве фармацевтических субстанций для создания обезболивающих лекарств.

Более 90% обезболивающих отечественных лекарств на наркотической основе производится в России. Но весь объём субстанций доставляю из-за границы. Доступность обезболивания для российских пациентов зависит от обстановки в мире.

Реализация проекта позволит избавиться от импортозависимости уже к 2024 года и локализовать в России производство опийных наркотических лекарств.

В Брянской области будут выращивать сорт растительного сырья, разработанный и запатентованный Московским эндокринным заводом. Низкий показатель содержания алкалоидов делает растение невостребованным для незаконного оборота наркотиков.

Модернизированные технологии извлечения алкалоидов позволяют производить высококачественную фармацевтическую субстанцию из низкоалкалоидного сырья.

«Проект этот уникален, поскольку он единственный не только на территории России, но и на всём постсоветском пространстве. И задачи государственной важности, которые стоят перед нами, направлены на обеспечение жителей нашей страны в полном объёме обезболивающими препаратами, которые будут производиться на Брянской земле», – отметил губернатор Александр Богомаз.

Проект совместно реализуют Московский эндокринный завод и Минпромторг России на базе филиала «Почеп». По поручению министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова в ноябре 2021 года в Почепском районе создали филиал «Эндофарм Агро» площадью почти 8 гектаров. Он будет обеспечивать филиал «Почеп» сырьём для производства активных фармацевтических субстанций растительного происхождения. К 2024 году их будут выпускать более 40 наименований.