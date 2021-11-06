Брянскому губернатору посоветовали не называть антипрививочников преступниками

Аналитику указали Александру Богомазу на излишне агрессивную риторику по теме COVID-19.

Аналитики указали на шлейф негативных комментариев, которыми сопровождаются в соцсетях попытки губернаторов маргинализировать и стигматизировать антипрививочников.

На брифинге в региональном правительстве в День народного единства брянский губернатор Александр Богомаз назвал противников вакцинации от коронавируса преступниками. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков назвал убийцами тех, кто пытается влиять на общественное мнение и отказывается от прививок против коронавируса.

«Публичная маргинализация и стигматизация противников вакцинации со стороны губернаторов не является социально одобряемой позицией и болезненно воспринимается обществом, – сообщает телеграм-канал «Незыгарь». – Совершенно понятно, что антипрививочники мешают губернаторам выполнить план вакцинирования, но это, скорее, говорит о дефиците морального авторитета у самих губернаторов, который, несомненно, мешает им эффективно агитировать за вакцинацию и управлять вверенной им территорией, считают эксперты. Губернаторы должны четко придерживаться логики убеждений и создания мер для увеличения готовности общества вакцинироваться, а не вбрасывать агрессивные месседжи в него. Прямолинейная «война» с антипрививочниками региональных администраций чревата ростом социального напряжения и отчуждением общества от региональной власти, что негативно скажется на параметрах госуправления и повысит антирейтинги глав регионов».

Эксперты также отмечают, что «губернаторам целесообразно придерживаться твердой и осуждающей позиции в отношении противников вакцинации, но не допускать их оскорблений, которые вызывают обратный эффект и формируют волну негатива в адрес самого губернатора».

«Попытка региональных руководителей разговаривать с обществом с позиции силы, желание показывать свое доминирование демонстрируют, чаще всего, слабые и неэффективные губернаторы. Оскорбления в адрес противников вакцинации или попытка уравнять их с преступниками контрпродуктивна и только консолидирует противников вакцинации, а также множит социальную злобу в обществе. Ни то, ни другое не способствует росту числа готовых к вакцинации граждан», – заключил «Незыгарь».