Политолог Александр Воробьев и экономист Андрей Подойницын рассказали, как брянцам защищать свои права

О том, как предпринимателям и простым гражданам эффективно защищать свои права, рассуждали на встрече, которую 17 августа провели с брянскими предпринимателями журналист, медиаменеджер, политолог Александр Воробьев и экономист Андрей Подойницын.

На прошедшей встрече присутствовали предприниматели, представители общественности, активисты, которые хотели узнать, где можно найти ответы на самые разнообразные насущные вопросы – от работы общественного транспорта до прививочной антикоронавирусной кампании.

В качестве положительного примера для развития бизнес-отношений гости привели Китай, в котором развивающийся частный бизнес может рассчитывать на списание не только процентов, но и части кредитов. Да и кредитные ставки, по их мнению, должны составлять от 2 до 4 процентов, а в некоторых случаях вообще быть беспроцентными.

На встрече поднимались вопросы по сокращению маршрутов общественного транспорта в Брянске и сноса киосков в городе. В отношении киосков спрашивающие не смогли найти в действиях властей логики и справедливости – почему сносят семь временных торговых точек, а три рядом стоящих аналогичных оставляют?

Присутствующие также посетовали, что в общественно-политической жизни сильно используется административный ресурс. По мнению самого же автора вопроса, результаты применения этих мер в процентном отношении якобы дают 25-30 процентов.

Говорили и об отношениях между контролирующими органами и проверяющими. Есть весьма действенная мера самозащиты от несправедливости – если кто-то уполномоченный предъявляет незаконные требования или просто грубо разговаривает, посоветовали записывать происходящее на видео и выкладывать в интернет. По мнению гостей это будет весьма действенным способом защиты своей позиции.

Пришедшие на встречу проявили единодушие в отношении прививок от коронавируса – и Александр Воробьев и Андрей Подойницын сообщили, что сами они переболели опасной инфекцией и рекомендуют всем вакцинироваться. Хотя открыли секрет семейной демократии – жена одного из них выступает против прививки.

Кстати, прививка влияет и на общественную деятельность. Одна из присутствующих пожаловалась, что попытались решить вопрос о присутствии их представителей на семинаре по обучению наблюдению за выборами. Однако, им ответили, что непривитым и не имеющим отрицательных тестов будет отказано от прохода в помещение, где проходит семинар.

Причем, таким людям в качестве альтернативы предложили смотреть трансляцию семинара в онлайн-режиме. В этом вопросе организаторы встречи согласились с требованиями мер санитарной безопасности и пожелали всем быть здоровыми.