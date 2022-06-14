Тимошков объяснил появление портретов погибших на Украине на фасаде ТРЦ в Брянске

«Славить и благодарить – единственное, что мне остается», – отметил бизнесмен.
Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду», предприниматель Алексей Тимошков объяснил появление билбордов с портретами брянских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, на фасаде неработающего здания ТРЦ Тимошковых в Советском районе областного центра.
«Вот и мы с гордостью приняли эстафетную ленту акции «Я – за Россию!» Старт инициативе дал Сергей Миронов в мае этого года. Цель – поддержать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Мы уже участвовали в флешмобе с фотографиями, а теперь разместили на баннерах имена брянских героев, погибших в ходе спецоперации», – рассказал Алексей Тимошков.
Первый из них военный врач Дмитрий Седнев: «В период участия в боевых действиях он вынес с поля боя более 100 раненых солдат. За проявленные мужество и героизм в условиях проведения военной операции на Украине гвардии лейтенант Дмитрий Седнев награжден орденом Мужества. 22 апреля 2022 года Дмитрий погиб при исполнении воинского долга. Военному медику было 25 лет».
Второй герой – Евгений Бушуев из поселка Тросна Жуковского муниципального округа.
«По словам знакомых погибшего, Евгений всегда был человеком открытым, добрым, умел дружить. Уже в детстве многие отмечали его целеустремленность и дисциплинированность. Сначала увлекался спортом, а после школы принял решение стать офицером. Жизнь офицера Российской армии Евгения Бушуева оборвалась на боевом посту», – также сообщил предприниматель.
Тимошков отметил, что у него «нет тех слов и поступков, которые бы могли восполнить боль от этих утрат».
«Славить и благодарить – единственное, что мне остается. Как сказал Сергей Миронов, объявляя всероссийскую акцию «Я – за Россию!», «сегодня нельзя молчать». «Сегодня, как наши отцы и деды 80 лет назад встали на защиту нашей Родины, мы должны встать на защиту русского мира, на защиту будущего человечества. Сегодня, когда в центре Европы поднял голову нацизм, мы должны положить этому конец, – сказал политик. – Мы поддерживаем Российскую армию, милицию Донецкой и Луганской народных республик – мы с ними! И мы абсолютно уверены: наше дело правое, победа будет за нами!» – заключил он.
«Низкий поклон Вам и Вашей команде за реализацию акции «Я – за Россию!» в Брянске. Брянщина должна знать героев-земляков, погибших при исполнении обязанностей военной службы в ходе спецоперации на Украине. Наши воины не прятали сердце за спины ребят и остались верны присяге на верность Отечеству до последнего вздоха!», «В наш век суеты и эгоизма приятно осознавать, что есть такие неравнодушные и искренние люди, как Вы», – пишут в комментариях его подписчики.
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