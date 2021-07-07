Александр Макаров рассказал об изменениях работы общественного транспорта в Брянске

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров провел совещание, на котором обсудили устройство общественного транспорта, его результативность и дальнейшие планы.

Как сообщает пресс-служба Брянской городской администрации, обновленный подвижный состав повысил эффективность работы. Брянцы стали чаще выбирать муниципальный автобус для поездок по городу. Так, за 5 месяцев этого года автобусы перевезли 12,4 миллионов человек, что почти на 5 миллионов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Руководитель ПАТП Александр Андросенко подчеркнул, что все готово к предстоящим транспортным изменениям. С 16 июля автобусы заменят маршрутки, что позволит сократить интервал движения и увеличить время работы до 00:30.

Также планируется закупить 40 новых автобусов, на которые из бюджета выделят 300 миллионов рублей.

По словам Александра Макарова, происходящие изменения не повод для отказа от услуг добросовестных коммерческих перевозчиков, совместно с ними будет развиваться и совершенствоваться городская маршрутная сеть.

На совещании было отмечено, что в будущем в таксопарке города будут присутствовать электробусы. Уже ведется активная работа с Минтрансом РФ по вхождению в федеральную программу, которая позволит Брянску приобрести новый электрический транспорт по льготной цене.

Изменения транспортной сети прокомментировал лидер брянского отделения «Партии Роста» Сергей Горелов:

«Есть два подхода в организации пассажирского транспорта в городах. Юго-Восточная Азия предпочитает хаос, который кое-как, но вправляется с пассажирскими потоками. Водители и пассажиры при этом бесправны, о комфорте речи не идёт, зато тысячи мелких предпринимателей что-то зарабатывают, иногда – ценой здоровья и жизни как своих сотрудников, так м пассажиров.

Второй подход принят во всем остальном мире. Это продуманные, плановые перевозки по графику. И, чаще всего, муниципальным транспортом. Если же работают частные перевозчики, то они вынуждены соблюдать жёсткие правила.

Сейчас Брянск делает шаг от азиатского хаоса в сторону цивилизованных перевозок. Без временных проблем и неувязок настроить всю общегородскую систему, конечно, не получится. Но с моей точки зрения это единственно правильный путь».