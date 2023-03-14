Брянские эксперты обсудили модернизацию транспорта в областном центре

Брянские эксперты обсудили процесс модернизации транспортной системы в областном центре.

Губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале рассказал о работе по обновлению общественного транспорта в Брянске, в том числе парка техники и дорожной инфраструктуры. Тему обсудили участники «Экспертного клуба» из Брянской области.

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников подчеркнул, что под каждый новый троллейбус требуется создать сложную инфраструктуру.

«Обывателям не заметно, но в Брянске проведена колоссальная работа по модернизации энергохозяйства, контактной сети, инфраструктуры депо, созданию единой системы отслеживания транспорта с выводом информации на табло. Это не только дорогостоящие, но и организационно весьма сложные мероприятия, требующие согласованных усилий многих служб и хозяйствующих субъектов», – отметил эксперт.

Владимир Чашников добавил, что замена одной опоры требует согласований у владельцев каждого подходящего к нему провода. Все работы нужно координировать, чтобы не оставить жителей без света или интернета.

«Энергетика и контактная сеть – не менее серьёзный вопрос, от состояния и параметров проводов и подстанций зависит, сколько троллейбусов сможет одновременно двигаться по маршруту и как быстро они смогут ехать. Всё нужно рассчитать, причем с заделом на перспективу, построить, отремонтировать, модернизировать. Но все эти чрезвычайно сложные задачи в Брянске успешно решаются, в чём, несомненно, заслуга управленческих команд как города, так и областного правительства», – уточнил эксперт.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин добавил брянская система перевозки пассажиров — это лучшая иллюстрацию либеральной идеи о рыночном саморегулировании.

«Вольница 90-х выплеснула на улицы города потоки жёлтых «Газелей» и частные перевозчики вступили в конкурентную борьбу. Только, вопреки теории, эта борьба не приводила к улучшениям – десятилетиями те же «Газели», порядком уже избитые, а порой и откровенно рассыпающиеся, носились по улицам, подрезая друг друга. Покуситься на «святое» – «на частника», на интересы малых предпринимателей, долго никто не решался. Давно ушли в прошлое блошиные рынки, где с земли торговали творогом на развес, удалось очистить город от неприличной пестроты самодельных рекламных вывесок, даже точечную застройку получилось изжить, а жёлтые «Газели» и пришедшие им на смену иномарки, переделанные из грузовых фургонов, всё еще заполоняли улицы Брянска», – отметил эксперт.

Валерий Егорушкин подчеркнул, что «транспортная революция» началась только под давлением губернатора Александра Богомаза.

«Если в самом начале процесса у кого-то были сомнения в результате, то теперь уже всё очевидно – рыночный подход дискредитировал себя, а жесткое регулирование привело к замене пугающего хаоса на комфорт и предсказуемость – движение по расписанию, удобные троллейбусы и автобусы, продуманные маршруты. И работа продолжается, и это значит, что жителям Брянска будет ещё удобнее передвигаться по городу», – заключил эксперт.