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Эксперты высказались о «брянском потопе»

2022, 03 июня 16:07 Общество
Эксперты высказались о «брянском потопе»
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Экстремальный ливень, обрушившийся на Советский район Брянска, вызвал бурю комментариев в социальных сетях, а теперь по поводу подтопления высказались и эксперты.

Фото и видео буйства стихии заполонили брянские соцсети: градины размером с грецкий орех, водопады, бурлящие потоки на улицах, вода в магазинах, подтопленные автомобили во дворах, рухнувшие деревья. Но зачастую картинки сопровождались возмущенными комментариями: как так получилось, что ливневая канализация не справилась?

«С интересом и сочувствием наблюдал вчера за соцсетями Брянска, – говорит член общественной палаты Чувашской республики Альберт Комахидзе, – с сочувствием к пострадавшим от непогоды и с интересом комментаторам. Такое ощущение, что некоторые брянцы верят в городскую инфраструктуру как малые дети во всесильную маму: что бы ни случилось, она обязательно спасет и защитит. А если стихия обрушивала на город больше воды в минуту, чем может принять за ту же минуту канализация, следуют очень эмоциональные разочарование, обида, возмущение. Почему-то эти люди не удивляются, что набранная в ванну вода не сливается из нее мгновенно, а от ливневки требуют физически невозможного – немедля удалить всю дождевую воду, сколько б ее ни выпало».

«Понятны общественные ожидания полного избавления от любых природных катаклизмов, – говорит руководитель Архангельского экспертного клуба, член Общественной палаты Архангельской области Вадим Трескин, – Однако надо трезво оценивать возможности муниципалитетов в быстром (в течение считанных часов если не минут) отводе больших объемов дождевой воды». Однако надо признать, что такие технологии очень затратны в исполнении и не всегда поддерживаются той же общественностью в конкуренции с асфальтированием улиц, дворов, внутридворовых проездов, детских площадок и прочих каждодневных потребностей горожан.

Реальность свидетельствует, что в цивилизованной и благоустроенной Европе периодически дожди также вызывают подтопления, да такие, что гибнут люди. В США тоже бывает разгул стихии, приводящий и к наводнениям в городских поселениях, и к настоящим потопам. В африканском Тунисе несколько лет назад автомобили плавали по улицам. Говорят, что в Японии система приема и отвода дождевой воды идеальна – там гигантские подземные сооружения, каналы, водохранилища. Но в 2018 году в результате дождя погибло около двухсот человек, были повреждены сотни тысяч зданий, остановили работу «Мазда» и «Тойота». Жители Брянска должны трезво оценить, насколько в их городе реально появление чудесной, волшебной, практически единственная за всю историю человеческой городской цивилизации системы водоотведения, отводящей любые объемы воды мгновенно».

«Идеального решения, конечно, нет, но есть решение приближенное к идеалу, – говорит депутат Госдумы, куратор секции «Архитектура и градостроительство» Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко, – Нужно проанализировать все проектно-планировочные решения, всю гидрометеорологию, прогнозы, расчеты, построить 3D-модель территории тогда уже и решать проблему системно. Это серьезные затраты, но нужно изыскивать средства и решать проблему».

Александр Музальков, архитектор Брянска, также считает, что близкая к идеалу ливневая канализация – дорогостояще удовольствие: «Проблема с ливневкой свойственна многим городам. В благополучном Белгороде, который похож на Брянск структурой построения дорожно-транспортной сети и перепадами высот, обильные дожди вызывают еще более критичные подтопления. Но ни в Белгороде, ни в Брянске решить проблему кардинально не удается – исторически сложившаяся застройка делает масштабный проект водоотведения сверхдорогим.

А вот при проектировании новых дорог и кварталов ливневую канализацию нужно проектировать. Причем, с учетом соседних кварталов. Такой подход постепенно будет улучать ситуацию. Но, например, в районе переходов через Судки без принципиального изменения, без радикальной перестройки, это не поможет».

Именно такое решение – создание ливневки на новых объектах с учетом старых проблем – и выбрала Брянская городская администрация. В проблемном начато строительство новой дороги, одной из ключевых функций которой станет обеспечение водоотвода с прилегающей территории. По обе стороны дороги будет построена ливневая канализация, она обеспечит отвод дождевой воды, в том числе от домов по переулку Пилотов.

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