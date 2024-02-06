115 медалей завоевали брянские каратисты на первенстве и чемпионате ЦФО
115 медалей завоевали брянские спортсмены на первенстве и чемпионате ЦФО по всестилевому каратэ. Об этом сообщили в региональном спорткомитете.
В Брянске на главной арене Дворца единоборств имени Артёма Осипенко прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа по всестилевому каратэ. В областном центре собрались более 600 спортсменов из 14 регионов. Они разыграли медали в трёх дисциплинах.
Сборная Брянской области заняла первое общекомандное место. Спортсмены завоевали 29 золотых медалей, 47 – серебряных и 39 – бронзовых.
Главный Кубок турнира занял своё место в музее Дворца единоборств имени Артема Осипенко.
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