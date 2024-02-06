115 медалей завоевали брянские каратисты на первенстве и чемпионате ЦФО

115 медалей завоевали брянские спортсмены на первенстве и чемпионате ЦФО по всестилевому каратэ. Об этом сообщили в региональном спорткомитете.

В Брянске на главной арене Дворца единоборств имени Артёма Осипенко прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа по всестилевому каратэ. В областном центре собрались более 600 спортсменов из 14 регионов. Они разыграли медали в трёх дисциплинах.

Сборная Брянской области заняла первое общекомандное место. Спортсмены завоевали 29 золотых медалей, 47 – серебряных и 39 – бронзовых.

Главный Кубок турнира занял своё место в музее Дворца единоборств имени Артема Осипенко.