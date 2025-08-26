Брянцы завоевали семь медалей на Кубке области по стрельбе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В стрелковом клубе «Брянск» прошёл шестой этап Кубка области по стрельбе. В дисциплине «спортинг-компакт» выступили 18 спортсменов из Брянска, Курска, Орла.

В категории «А» весь пьедестал почёта заняли участники из областного центра. В категории «В» брянские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали. Кроме того, стрелки из Брянска заняли первое и третье место в категориях «С» и «Сеньоры».