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Брянец стал заслуженным тренером России

2022, 27 сентября 11:50 Спорт
Брянец стал заслуженным тренером России
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Минспорта РФ издало приказ о присвоении звания Заслуженного тренера России брянцу Артему Сумичеву.

О событии сообщил официальный сайт департамента физкультуры и спорта Брянской области.

В Брянске Сумичев тренирует юных спортсменов с инвалидностью в детской спортивно-адаптивной школе «Виктория».

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