Брянец вернулся с «золотом» из Ханты-Мансийска

Брянский теннисист Егор Польский победил на Кубке Урала и Сибири в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Всероссийские соревнования «Кубок Урала и Сибири» серии РТТ завершились в Ханты-Мансийске. В соревнованиях категории IА участвовал воспитанник брянской спортивной школы «Горизонт» Егор Польский.

Брянец дошёл до финала соревнований и выиграл итоговый турнир. Егор Польский вернулся домой с золотой медалью.