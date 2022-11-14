Брянские студенты завоевали четыре медали в Ульяновске

Студенты Брянского государственного университета вернулись с медалями из Ульяновска. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

XII Фестиваль студенческого спорта завершился в Ульяновске. В нём участвовали около 500 спортсменов из 18 регионов. Студенты соревновались в лёгкой атлетике, настольном теннисе, плавании, волейболе, мини-футболе, киберспорте и сдавали нормы ГТО.

Брянскую область на фестивале представила сборная Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского. Команда завоевала четыре медали.

Так, Максим Костынян стал вторым в беге на 800 метров. Брянские волейболистки получили бронзовую награду среди женских команд. В многоборье ГТО Олег Елисеев поднялся на третью ступень пьедестала. Также бронзовую медаль получила сборная в ГТО в общекомандном зачёте.