Брянские студенты завоевали четыре медали в Ульяновске

Студенты Брянского государственного университета вернулись с медалями из Ульяновска. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
XII Фестиваль студенческого спорта завершился в Ульяновске. В нём участвовали около 500 спортсменов из 18 регионов. Студенты соревновались в лёгкой атлетике, настольном теннисе, плавании, волейболе, мини-футболе, киберспорте и сдавали нормы ГТО.
Брянскую область на фестивале представила сборная Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского. Команда завоевала четыре медали.
Так, Максим Костынян стал вторым в беге на 800 метров. Брянские волейболистки получили бронзовую награду среди женских команд. В многоборье ГТО Олег Елисеев поднялся на третью ступень пьедестала. Также бронзовую медаль получила сборная в ГТО в общекомандном зачёте.
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