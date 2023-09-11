Международный гроссмейстер провел мастер-класс для брянских шахматистов

Международный гроссмейстер Ян Непомнящий провел мастер-класс для брянских шахматистов. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

Гроссмейстер Ян Непомнящий провёл мастер-класс для учеников спортивной школы по шахматам и шашкам Брянска. На занятие собрались более 60 ребят из областного центра и районов региона. Также на встречу пришел первый тренер Яна – Валентин Семёнович Евдокименко.

Гроссмейстер поделился своим опытом. На практических примерах своих партий показал один из самых старинных и эффективных дебютов в шахматной игре – королевский гамбит. Ян Непомнящий также ответил на вопросы ребят и раздал автографы.