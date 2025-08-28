Школа в Клинцах победила на всероссийском фестивале «Футбол в школе»

Юные спортсмены из Клинцов победили на всероссийском фестивале «Футбол в школе». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Брянская область вошла в число победителей Всероссийского фестиваля «Футбол в школе». В номинации «Общеобразовательные организации более 300 человек» отличились воспитанники школы №9 имени Карлова в Клинцах.

Юные футболисты получили подарки от организаторов. Кроме того, амбассадоры Российского футбольного союза проведут для победителей фестиваль футбола.