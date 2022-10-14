Спортсмен сделал предложение брянчанке со сцены Дворца единоборств . Видео

В брянском Дворце единоборств имени Артема Осипенко атлет из Москвы сделал предложение своей любимой девушке из Брянска прямо со сцены.

Во Дворце, как сообщает областной департамент физкультуры и спорта, сейчас проходит Кубок России и Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА.

Москвич Юрий Егорченко стал победителем в весовой категории до 59 кг.

В процессе церемонии награждения он попросил у ведущего микрофон и сделал предложение находившейся в зале брянчанке. Ролик, запечатливший сцену, опубликован в брянских сообществах соцсетей.

Брянчанка на предложение любимого согласилась.