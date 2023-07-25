А первые соревнования по вейкбордингу запланированы на ближайшую субботу, 29 июля. Они пройдут на озере Мутном в Брянске.

Впервые в Брянской области пройдёт чемпионат по вейкбордингу. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

Движение автомобилей на 4 переездах в Смоленской области будет закрыто в некоторые дни июля на период ремонтных работ Движение автомобилей через 4 железнодорожных переезда, расположенных на перегонах Сафоново – Азотная, Милохово – Ярцево – Кардымово в Смоленской области, будет закрыто в связи с проведением ремонтных работ в некоторые дни июля. Так, 20 июля с 11:00 до 20:00 будет закрыт для проезда автомобилей переезд в районе поселка Струково в Дорогобужском районе. Объезд возможен по

Прерванный полет. В Ярцеве простились с героически погибшими летчиками Похоронили летчиков со всеми почестями на Поле Памяти рядом с могилами других защитников смоленской земли, Советского Союза и мира. С чего все начиналось. 2015 год. Из письма жительницы Владимирской области Нины Николаевны: «В музее города Ярцево есть банк данных на тех, чьи останки нашли поисковики, останки нашего дяди Миши на сегодня еще не найдены». Останки

Сельская надбавка В Смоленской области сотрудникам «Скорой помощи», работающим на селе, вернут региональную надбавку. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин. На прошлой неделе глава региона ознакомился с ходом ремонта Пригорской врачебной амбулатории Смоленского района и обсудил с медперсоналом проблемный вопрос, связанный с заработной платой сотрудникам «Скорой помощи», работающим в сельской местности. В 2022 году все местные

Врач узкого профиля В ходе рабочей поездки в Кардымовский район врио губернатора Василий Анохин посетил местную ЦРБ и ознакомился с созданными здесь для пациентов и врачей условиями. По итогам визита в медучреждение был принят ряд решений, которыми глава региона поделился со смолянами. «В этом году просчитаем смету на ремонт кровли терапевтического, педиатрического и других отделений, в следующем —