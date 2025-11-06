Брянский губернатор встретился с тренером футбольного клуба «Динамо»

Брянский губернатор обсудил перспективы футбола в регионе с тренером клуба «Динамо». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с главным тренером футбольного клуба «Динамо-Брянск» Андреем Канчельскисом и исполнительным директором клуба Андреем Козловым. Они обсудили перспективы команды региона на предстоящий сезон.

Мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный мастер спорта России, игрок национальной сборной России, обладатель Кубка СССР и Суперкубка Европы Андрей Канчельскис руководит клубом почти год. В прошлом сезоне футболисты «Динамо-Брянск» победили в своей группе в турнире Второй лиги дивизиона «Б». Команда выступит Серебряном дивизионе Второй лиги А.

«Когда мы с ним встречались в прошлый раз, он говорил о том, что главная задача сегодня — восстановить славные традиции брянского футбола и вернуть престиж «Динамо-Брянск». Обещание выполнено — новый главный тренер собрал команду, дал правильные установки, и вот результат!» — отметил заслуги тренера губернатор Александр Богомаз.