В РФС пообещали спасти брянский футбол

Подписано четырехстороннее соглашение.
Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Брянской области и федерация футбола региона заключили соглашение о взаимодействии в развитии футбола.
Как сообщает РФС, документ подписали в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Он направлен на систематизацию работы по развитию футбола в Брянской области, распределении сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола. Также соглашение предполагает создание условий для увеличения количества жителей региона, систематически занимающихся футболом.
«Соглашение о развитии футбола в Брянской области предусматривает системный подход к улучшению всех аспектов футбольной деятельности в регионе. Это и повышение массовости занятий футболом, и воспитание резерва, и подготовка футбольных кадров, и увеличение числа команд, в том числе женских. Важным фактором развития также является инфраструктурное обеспечение», – сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
По словам президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, сегодня в Брянской области регулярно занимаются футболом порядка 10 тысяч человек.
«В рамках соглашения мы ставим цель как минимум в полтора раза увеличить этот показатель. Для ее достижения мы будем развивать массовый футбол, создадим в регионе Школьную и Студенческую лиги. Новые возможности для занятий футболом появятся как для мальчиков, так и для девочек. Одним из ключевых пунктов соглашения является создание в регионе к 2024 году двух Детских футбольных центров под эгидой РФС», – пообещал он.
«Моя мечта, чтобы в каждом муниципальном образовании Брянской области был ФОК, бассейн, ледовый дворец, футбольное поле, уже осуществляется. Рассчитываю, что заключенное нами соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Брянской области и придаст этому процессу новый мощный импульс», – заявил губернатор Александр Богомаз.
Президент Брянской областной федерации футбола Андрей Артемьев отметил, что в соглашение включили «все актуальные на текущий момент задачи».
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