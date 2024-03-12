Юные брянские хоккеисты поучаствовали в финальных играх «Золотой шайбы»
Юные брянские хоккеисты стали 13-ми в финальных играх Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Большом Суходоле Нижегородской области прошли Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая Шайба». В дивизионе «Центральный» выступали команды юношей 2009-2010 годов рождения.
Брянскую область в этой возрастной категории представила команда хоккейного клуба «Луч» из Клинцом. Юные спортсмены заняли 13-е место в турнирной таблице среди 16-и команд.