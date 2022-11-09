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Юный брянский каратист победил на турнире в Гомеле

2022, 09 ноября 08:38 Спорт
Юный брянский каратист победил на турнире в Гомеле
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Юный спортсмен из Брянска выиграл золотую медаль на Международном турнире в Белоруссии. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Гомеле прошли международные соревнования по каратэ GOMEL REGIONAL OPEN CUP 2022. На соревнованиях выступили спортсмены 35 клубов Республики Беларусь и три из регионов России. В турнире участвовала и команда спортивной школы олимпийского резерва «ОЛИМП» Брянска.

Юный брянец Илья Зверев победил в категории 12-13 лет +52 кг. А Михаил Питушкин в возрастной категории 18+ и в весе до 75 кг стал бронзовым призёром турнира.

 

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