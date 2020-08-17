Суд отменил итоги конкурса по брянскому автобусному маршруту №211

Арбитражный суд Брянской области признал недействительными итоги конкурса по регулярному автобусному маршруту №211 «Юрфак — поселок Малое Кузьмино» в Брянске. Об этом сообщило региональное УФАС.

Поводом для искового заявления стала поступившая в УФАС жалоба. По результатам проверки в управлении сочли жалобу обоснованной и направили в суд иск о признании итогов конкурса недействительными. Со своей стороны, региональный депаратамент промышленности, транспорта и связи подал встречный иск о признании недействительным решения УФАС.

Суд объединил оба дело в одно производство.

При рассмотрении дела по существу суд согласился с доводами УФАС, которое сочло, что победитель конкурса был определен неправильно, а департамент промышленности, транспорта и связи региона при проведении конкурса допустил серьезные нарушения закона.

Теперь конкурс по определению перевозчика на популярный у брянцев маршрут придется проводить заново.