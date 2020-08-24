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Дятьковец пожаловался, что регулярно пролезает под поездами по пути на работу

24 августа 11:04 Лента новостей
Дятьковец пожаловался, что регулярно пролезает под поездами по пути на работу
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Участник группы «Подслушано Дятьково» во ВКонтакте пожаловался, что ему регулярно по пути на работу рано утром приходится пролезать под стоящими на путях грузовыми поездами по пути на работу. По его слвоам, вынуждены подвергать жизни опасности и те, кто в это же время идет на вокзал, чтобы уехать.

«Очередное раннее утро, мне на работу другим к мотрисе. Где заканчивается этот состав даже не видно, выход как всегда есть один», — написал он.

Для наглядности он также опубликовал фотографию перекрывшего дорогу состава и велосипеда, который вынужден был под ним протаскивать.

 

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