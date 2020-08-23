Марат Хуснуллин высоко оценил новую поликлинику в Стародубе

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин побывал на строительстве новой поликлиники в Стародубе.
— Я сегодня увидел практически готовую поликлинику. Высочайшего качества поликлиника, прекрасно сделана, соотношение цена-качество — высокого уровня. Я остался очень удовлетворен тем, что увидел. Уже в сентябре поликлиника начнет принимать пациентов. Раньше она находилась в старом приспособленном здании, которому больше ста лет, а теперь это новое здание, это позитивный момент. Я разговаривал с врачами, есть даже те, кто переехал из Москвы, вернулись работать на родину, когда появились такие хорошие условия для работы, — сказал вице-премьер.
После открытия поликлиника в сможет обслуживать до 300 пациентов в день. Врачи будут работать в две смены. Прием будет вестись по 17 врачебным специальностям: терапия, неврология, офтальмология, оториноларингология, хирургия, травматология, кардиология, пульмонология, эндокринология, дермато венерология, инфекционные болезни, психиатрия, наркология ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, эндоскопия, рентгенология, стоматология.
Новое зданиетрехэтажное, оснашено лифтами, все помещения обустроены в соответствии с требованиями санитарно-противоэпидемиологических норм и разделением потоков пациентов.
Все кабинеты обснащены современным медицинским оборудованием, персональными компьютерами и лазерными принтерами, всей необходимой мебелью. Приобретено более 88 наименований медицинского и инженерного оборудования, в том числе УЗИ-аппарат, рентгеновский диагностический комплекс, маммограф, флюорограф, гастроскопы, видеоэндоскопический комплекс, оборудование для зуботехнической лаборатории и стоматологическое оборудование.
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