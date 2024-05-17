Брянские паралимпийцы участвуют в чемпионате мира в Японии

Брянские паралимпийцы участвуют в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Японии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На Мемориальном стадионе Универсиады в спортивном парке Кобе в Японии стартовал чемпионат мира по паралимпийской легкой атлетике. В нём участвуют около 1300 спортсменов из 100 стран.

В сборную России вошли восемь спортсменов из Брянской области. Мастера спорта России по спорту лиц с поражением опорнодвигательного аппарата поборются за медали в беговых дисциплинах и метании.