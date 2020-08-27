Николай Валуев побывал на соревнованиях брянских богатырей в Фокино (ВИДЕО)

В городе Фокино Дятьковского района на стадионе «Триумф» накануне состоялись состязания силачей «Богатыри Брянщины». Как сообщил в пятницу на своей странице во ВКонтакте депутат Госдумы от Брянщины Николай Валуев, он стал почетным гостем этого спортивного события и выступил перед атлетами и зрителями.

«Я всегда думал, что железо покоряется только сталеварам. Но участники соревнований свидетельствуют, что это не так», — сказал в приветственной речи депутат.

Программа состязаний включала такие экстремальные упражения, как подъем тяжестей, перемещение огромных автомобильных покрышек и метание гирь.

Ранее мы сообщили, что спортивный парк «Варяг» отменил запланированные на 30 августа одноименные состящания по триатлону, которые включают забег, заплыв и заезд на велосипедах и проводятся на Брянщине ежегодно. Причиной организаторы назвали то, что так и не получили согласование на проведение массового мероприятия от территориального управления Роспотребнадзора.