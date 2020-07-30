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После скандального ремонта с поста ушел зам мэра Брянска

28 июля 17:10 Политика
После скандального ремонта с поста ушел зам мэра Брянска
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Сергей Хоменков покинул городскую администрацию по собственному желанию.

Заместитель главы Брянской горадминистрации по социальным вопросам Сергей Хоменков покинул свой пост.

Его фамилия «исчезла» с сайта мэрии после скандала, связанного с ремонтом улицы Фокина в Советском районе. Две недели назад губернатор Александр Богомаз провел на улице Фокина, где идет капитальный ремонт дороги, выездное совещание. Заметив недоделки, Богомаз потребовал от мэра Александра Макарова кадровых перестановок.

На тот момент Хоменков отвечал за ЖКХ. После вмешательства губернатора его «перекинули» на социальную сферу. Ответственность за ЖКХ возложили на экс-главу Бежицы Станислава Кошарного.

Во вторник, 28 июля, стало известно, что Сергей Хоменков покинул свой пост по собственному желанию. Вместо него социальными вопросами займется Антон Вербицкий.

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