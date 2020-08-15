Брянцы требуют настил или пандус на пешеходном переходе у «Бум-сити»
Участник сообщества «Актуальный Брянск» во ВКонтакте пожаловался на слишком высокий бордюр на переходе от остановки у «Бум-сити» к улице Куйбышева.
«Пробовали идти по переходу от остановки БУМ сити к улице Куйбышева? Никакого пологого спуска со стороны остановки. А сам бордюр довольно высокий по сравнению с тем, который напротив через дорогу», — написал автор публикации.
Часть комментаторов не видят в этом проблемы.
«Ноги как раз для того и нужны, чтобы перешагивать. На что в следующий раз жаловаться будем?», — пишет один из них.
Другие возражают, что это вызывает неудобства для «людей с колясками и на колясках».
«Ужасно неудобно, недавно у меня там коляска застряла, хорошо хоть прохожие помогли перенести», — пожаловалась участница дискуссии.
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