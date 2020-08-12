Губернатор Алекснадр Богомаз: «Вложение средств в медицину очень помогло нам быстро справиться с развитием пандемии»

Губернатор Александр Богомаз в состоявшемся накануне вечером прямом эфире в Инстаграме с руководителем региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьей Кислициной рассказал не только об эпидемиологической ситуации в регионе, но и о развитии социальной сферы Брянщины, в частности, реализации нацпроекта «Здравоохранения».
« В области вводятся новые и ремонтируются старые поликлиники, ФАПы, начинают работать новые машины скорой помощи, в том числе и реанимобили, открываются центры КТ-исследований. Большое внимание уделяется привлечению новых кадров в систему здравоохранения. Вложение средств в медицину очень помогло нам быстро справиться с развитием пандемии», — сказал глава региона.
Губернатор рассказал также о дорожном строительстве на Брянщине: «Полностью привели в нормативное состояние или построили заново более 2000 км. дорог разного уровня. Идет строительство новых развязок и мостов, например, очень важных мостов через реку Десна».
Ранее мы сообщили, что Брянская область, по словам губернатора, вошла в ТОП-5 регионов страны, где быстрее всех выплатили семьям с детьми коронавирусные пособия.
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