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На Брянщине подтвердилось заражение коронавирусом еще 33 человек

31 августа 11:11 Общество
На Брянщине подтвердилось заражение коронавирусом еще 33 человек
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Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую сводку по инфицированным, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки заражение подтвердилось у 33 человек, а выздоровление всего у трех. Новых умерших нет.

Всего в регионе коронавирус подтвердился у 8227 человек, из них выздоровели 6734 и умерли от инфекции и вызванных ей осложнений 35. Носители коронавируса, умершие от других основных причин, в статистике не учитываются.

С начала пандемии в Брянской области сделано 140 112 исследований на коронавирус, из них результаты 527 стали известны за минувшие сутки.

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