На Брянщине заразились коронавирусом 25 человек, а выздоровели 18

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал свежую статистику по заболевшим, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки в регионе подтвердили 25 новых случаев заражения коронавирусом и 18 фактов выздоровления. Новых умерших от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего на Брянщине зафиксироввано 7830 инфицированных, из них выздоровели 6866 человек, умерли 35.

Сделано 125 890 исследований на коронавирус, в том числе 1251 — за минувшие сутки.