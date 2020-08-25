На планерке у губернатора обсудили безопасность дорожного движения возле школ Брянщины

На еженедельной планерке у губернатора Александра Богомаза обсудили безопасность пешеходов возле школ региона.
— Мы приобрели 4000 светоотражающих слэп-браслетов для дошкольников и учащихся младших классов, шесть комплектов оборудования для дошкольных образовательных организаций, позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. Оценка состояния комплексной безопасности и готовности общеобразовательных организаций региона к новому 2020–2021 учебному году была проведена в период с 5 по 15 августа межведомственными комиссиями с участием представителей муниципальных органов власти, подразделений МЧС России, МВД России, ФСБ России, Росгвардии. Все 100% предъявляемых образовательных организаций приняты межведомственными комиссиями и готовы осуществлять образовательную деятельность в новом учебном году, — сообщила директор регионального департамента образования Елена Егорова.
— По итогам семи месяцев текущего года снижение ДТП с участием несовершеннолетних составило 42,6%. Необходимо отметить, что особую опасность для детей представляет, что особую опасность для детей представляет передвижение таких популярных средствах передвижения, как гироскутер, электросамокат, роликовые коньки. Определенную негативную роль играет поведение взрослых, которые не только сами нарушают ПДД, но и показывают соответствующие примеры своим детям, — рассказал начальник областного УГИБДД Михаил Будылин.
Важными механизмами обеспечения безопасности школьников в УГИБДД считают обустройство возле школ пешеходных переходов и ограждений, нанесение дорожной разметки, обустройство рядом с ними остановок общественного транспорта. Реализация этих мер требует не более 90 тыс. рублей, а штрафы за невыполнение требований больше этой суммы. Однако в отдельных районах внимание этому вопросу уделяют недостаточно.
Мэр Брянска Александр Макаров сообщил, что в областном центре сотрудники ГИБДД высказали замечания по отдельным территориям, и сейчас по 5-7 объектам завершаются запланированные работы, после чего имеющиеся недостатки будут устранены.
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