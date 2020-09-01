Национальный родительский комитет предложил освободить многодетных брянцев от налога на имущество

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты РФ Ирина Волынец направила главе правительства России Михаилу Мишустину предложение о дополнительной льготе для многодетных семей всей страны, включая Брянщину. Об этом сообщает Russia Today.

Волынец предлагает освободить от налога на имущество все семьи, где воспитываются трое и более детей. Льгота должна действовать, пока самому младшему ребенку в семье не исполнится 18 лет.

Сейчас многодетным семьям полагается вычет по налогу на имущество — 10 квадратных метров, если семья владеет комнатой, 20 м. кв., если квартирой, и 50 м. кв. — если жилым домом. Однако эти меры Волынец считает недостаточной: платить налог все равно приходится, а для большой семьи это нередко немалая финансовая нагрузка. А льгота в предложенном варианте, по ее мнению, станет дополнительным подспорьем многодетным родителям и стимулом для увеличения числа многодетных семей в стране.