Пожилой брянский художник украсил собственный подъезд морскими пейзажами

Участница сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте рассказала о соседе по подъезду, который украсил стены морскими пейзажами.

«У нас в подъезде по ул.Есенина проживает дедушка лет 70. Бывший художник. Предложил жителям нам разукрасить стены. Оцените труды. В подъезде теперь очень теплая атмосфера», — написала она.

Комментаторы восхищаются красотой, констатируют, что бывших художников не бывает, и жалуются, что у самих старшие по домам и подъездам не в состоянии даже подобрать нормальную краску для стен в местах общего пользования. А некоторые просят координаты художника, чтобы предложить ему заказы на роспись и своих подъездов.