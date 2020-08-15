В Брянске бездомные разбили лагерь на Коммунистической улице

Анонимный участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети фотографии лагеря, которые бездомные разбили, по его словам, на улице Коммунистической.

«По ул. Комунистической д 1а. Разбит лагерь бомжей . Уже месяц тусуют бомжи пройти по улице невозможно», — написал он.

Некоторые комментаторы советуют автору публикации прогнать бездомных своими силами или обратиться в полицию. Другие сочувствуют этим людям и предлагают как-то им помочь. Нашлись и те, кто констатирует, что отсутствие жилья не обязательно должно оборачиваться потерей человеческого облика, в частности, неприятным запахом.