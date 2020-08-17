В Дубровском районе прокуратура отредактировала правила благоустройства 7 сельских поселений

Прокуратура Дубровского района по итогам проверки нормативных актов органов местного самоуправления выявила в правилах благоустройства семи сельских поселений нарушения, которые ущемляли права предпринимателей. Как сообщает областная прокуратура, правила возлагали на юридических лиц и ИП обязанности по благоустройству прилегающей территории, которая не была у тех в собственности или аренде, и требовали от них нести расходы по содержанию земель общего пользования. А закон разрешает делать это только добровольно.

Главам всех семи поселений, где были выявлены нарушения, районная прокуратура вынесла протесты.

После этого главы поселений привели правила благоустройство в соответствие законодательству РФ.