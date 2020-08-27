Вход в брянский зоопарк для первоклассников 31 августа и 1 сентября будет бесплатным

Брянский зоопарк на своей странице во ВКонтакте объявил об акции. 31 августа и 1 сентября вход на его территорию для детей 6 и 7 лет будет бесплатным. Для подтверждения возраста нужно будет предъявить свидетельство о рождении ребенка.

«День Знаний должен быть не только познавательным, но и увлекательным», — пояснило свое решение руководство зоопарка.

А среди тех, кто сделает репост записи об этом на странице зоопарка во ВКонтакте и подпишется на его новости руководство зоопарка разыграет пригласительные билеты.