Пожилые мужчина и женщина погибли на пожаре в Злынке

Пожилые мужчина и женщина погибли на пожаре в жилом доме в Злынке ночью. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 20 на 21 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Злынка. На улице Красная загорелся частный жилой дом.

На вызов приехали две пожарные автоцистерны. Почти час спасатели боролись с огнём.

В доме пожарные обнаружили тела пожилых мужчины и женщины. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.