Брянские полицейские задержали подозреваемого в повреждении автомобиля

Брянские полицейские задержали жителя Карачевского района, подозреваемого в повреждении иномарки соседа из-за парковки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Карачевского района. Неизвестный злоумышленник разбил окна и зеркала на его автомобиле Renault. Ущерб составил 430 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 46-летний сосед потерпевшего. Ранее в поле зрения полиции мужчина не попадал. Подозреваемый рассказал стражам порядка, что разозлился, увидев в окно припаркованную около ворот его дома чужую иномарку. Он вышел на улицу , взял кирпич и несколько раз ударил машине.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».