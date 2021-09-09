Брянские фермеры рассказали о неурожае картофеля

По предварительному прогнозу цены на картофель могут существенно вырасти.

Представитель брянского ООО «Фермерское хозяйств Пуцко» рассказала о неурожае картофеля в 2021 году. Мнения и прогнозы фермеров Нечерноземья опубликовала «Российская газета». Если чиновники прогнозируют урожайность на уровне прошлого года, аграрии настроены еще менее оптимистично.

В ООО «Фермерское хозяйств Пуцко», являющемся крупным поставщиком овощей Брянской области, приступили к сбору урожая и не обрадовались первым результатам.

«Урожайность низкая, и клубни мелкие – чуть больше куриного яйца. Даже в засушливом 2010-м было больше. Не исключено, что в этом году соберем лишь половину прошлогоднего объема, хотя и 2020-й был не лучшим. Мелкая картошка уродилась не только в Брянской области. Картофелеводы из соседних регионов тоже жалуются, что в этом году она размерами с семенную», – отметила менеджер хозяйства Наталья Толбунова.

Она также рассказала, что сейчас отпускная цена на картофель составляет 22 рубля.

«Первый раз за картошку столько просят в августе – даже в 2010 году, когда цены были максимальными, и то продавали по 9 рублей. Тогда картофель стал дешеветь только после того, как в феврале-марте в торговлю начала поступать продукция из Египта», – говорит Наталья Толбунова.

По мнению члена Картофельного союза России Егора Березовского, в этом году выросла себестоимость картофеля.

«Удобрения подорожали в два раза, вся техника – импортная, ее обслуживание растет вместе с ростом валют, не говоря уже о покупке новой. Да и семена в семи из 10 случаев в хозяйствах покупают импортные, поскольку своих мало. В то же время картофель у нас недооценен как продукт. В Германии килограмм клубней стоит 2 евро. У нас он очень дешевый. Сегодня маржинальность зерна выше намного. Многие фермеры перестают заниматься картошкой и переходят на зерно или вообще уходят в переработку. Продавать на уровне себестоимости – это путь к разорению. Заниматься картофелем есть смысл, если среднегодовая оптовая цена будет 25 рублей», – считает Березовский.

Напомним, брянские аграрии активно осваивают выращивание рапса. В этом году Брянская область находится в тройке лидеров по урожайности зерновых культур в России и на первом месте – в ЦФО.