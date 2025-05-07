Брянск под следствием: как фармацевты лечили взятками

Брянский суд вынес приговор по резонансному коррупционному делу, фигуранткой которого стала бывшая заместительница директора регионального департамента здравоохранения Лариса Борщевская. Чиновницу приговорили к пяти годам колонии общего режима за получение взятки в особо крупном размере — 3,8 миллиона рублей.
По данным следствия, с сентября 2021 года по декабрь 2022-го Борщевская способствовала заключению контрактов на поставку лекарств для льготных категорий граждан, обходя установленные процедуры торгов. Взамен она получала денежное вознаграждение от представителей одной из фармацевтических компаний через посредника — сотрудника той же фирмы. Наличные средства были обнаружены 11 апреля 2023 года в ходе обысков у чиновницы дома и на работе. В тот же день её уволили из департамента.
Несмотря на доказательства, Борщевская на протяжении всего расследования и в суде отрицала вину. По её словам, благодарности со стороны бизнеса не повлияли на результаты закупок, поскольку они проводились через электронные аукционы.
Приговор учитывает смягчающие обстоятельства: возраст подсудимой (64 года), состояние здоровья и отсутствие предыдущих судимостей. Он ещё не вступил в силу и может быть обжалован.
Дело Борщевской стало частью более масштабного антикоррупционного расследования. Как установили правоохранительные органы, через того же посредника взятки получали и другие должностные лица из системы здравоохранения Брянской области. Всего сумма незаконных выплат превышает 4,6 миллиона рублей. Уже осуждены трое медиков, а ещё одно дело в отношении получателя взятки рассматривалось в суде параллельно.
Источник – сайт «АиФ-Брянск»
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